La Realpolitik della Juve | si riparte da Locatelli e McKennie gente che ti offre quello che ha

La Juventus punta sui giocatori che sono già in rosa, come Locatelli e McKennie, che hanno dimostrato di essere disponibili a dare tutto per la squadra. Weston ha firmato un contratto fino al 2030, e anche l'azzurro sembra intenzionato a prolungare. La strategia dei bianconeri si basa su questi elementi, che rappresentano una continuità importante per il club.

In un momento complesso e complicato della sua lunga e vincente storia, la Juventus riparte da due cose minime e fondamentali, rinnovando fino alla scadenza del decennio i contratti di Locatelli e McKennie e una terza va pensando: in questa penuria di attaccanti forti, in questa "ristrettezza" finanziaria per competere per quei pochi, magari un discorso con Vlahovic - centravanti che diventa più forte ogni partita che gioca un altro al posto suo - ecco, quel discorso si può fare. È quel dosaggio al quale i tedeschi dettero un nome, sul finire del diciannovesimo secolo: Realpolitik, quella concretezza che superava dubbi moraleggianti (nel nostro caso: come si è comportato Vlahovic?) e vaghezze ideologiche.