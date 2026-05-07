Crans Montana Parlamento svizzero in rivolta sulle spese mediche da non far pagare alle vittime italiane

Alcuni parlamentari svizzeri hanno espresso il loro disappunto dopo l’annuncio del presidente di non far pagare le spese mediche ai feriti dell’incendio di Capodanno a Crans-Montana. La decisione riguarda le vittime italiane coinvolte nell’incidente e ha generato reazioni all’interno del Parlamento svizzero. La questione ha suscitato discussioni tra i rappresentanti politici sulla gestione delle spese sanitarie per le persone coinvolte.

Alcuni parlamentari svizzeri hanno reso noto il proprio malumore a seguito della decisione annunciata dal presidente svizzero Guy Parmelin, che ha scelto di non far pagare le spese mediche ai feriti del rogo di Capodanno a Crans-Montana. Alcuni deputati ritengono che il Consiglio federale abbia fatto un’eccezione solo per ripulire l’immagine dopo l’incidente in cui hanno perso la vita 41 persone, tra cui sei ragazzi italiani. Ciò che colpisce, a seguito della discussione, sono le dichiarazioni della portavoce del governo svizzero a La Tribune de Genève, secondo cui «non è stata presa alcuna decisione» sul blocco dei pagamenti per le cure mediche.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Crans Montana, Parlamento svizzero in rivolta sulle spese mediche da non far pagare alle vittime italiane Notizie correlate Leggi anche: Crans-Montana, spese mediche da pagare alla Svizzera? Fontana e Bertolaso: fuori discussione, paghi chi ha causato la tragedia Crans Montana, stop alle fatture per le famiglie delle vittime: l’annuncio del presidente svizzero“Le persone ferite nell’incendio di Crans Montana e le loro famiglie non dovranno pagare nulla per le cure mediche prestate negli ospedali svizzeri... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Pagare per le vittime italiane di Crans-Montana? A Berna l’idea non piace a tutti; L’Italia deve pagare le cure degli italiani nell’incendio di Crans-Montana?; Crans-Montana, il presidente della Svizzera Parmelin conferma a Mattarella lo stop delle fatture ospedaliere ai feriti; Tajani incontra il Presidente svizzero Parmelin: ribadita la posizione italiana su Crans-Montana. Crans Montana, il Parlamento svizzero si ribella: Ci stiamo piegando all'Italia sulle spese medicheCresce il malcontento, nel Parlamento di Berna, per la decisione annunciata dal presidente svizzero Guy Parmelin di non far pagare le spese mediche ... iltempo.it Svizzera: Crans-Montana, in Parlamento Berna c'è chi teme rischio precedente su fatture a ItaliaBerna, 6 mag. (Adnkronos) - La decisione del presidente svizzero Guy Parmelin di non addebitare ai feriti di Crans-Montana le spese delle cure ... iltempo.it Costi sanitari e deroghe, il dramma di Crans-Montana innesca una nuova interpellanza di Piero Marchesi: «Si rischia di creare un precedente pericoloso» - facebook.com facebook Le persone ferite nell’incendio di Crans-Montana e le loro famiglie, indipendentemente dal luogo di residenza, non dovranno pagare niente per le cure mediche ricevute negli ospedali svizzeri immediatamente dopo la catastrofe. (2/4) x.com