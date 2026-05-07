Costituente 80 anni | la mostra speciale nella Sala della Lupa

In occasione degli 80 anni della Costituente, si tiene una mostra speciale nella Sala della Lupa. La location è stata scelta perché simbolicamente significativa, collegandosi alla storia democratica del paese. Tra le esposizioni, un’opera inedita donata dal maestro Isgrò, che verrà presentata al pubblico. La mostra offre l’opportunità di approfondire aspetti della storia costituzionale attraverso pezzi e testimonianze esposte in modo esclusivo.

? Cosa scoprirai Perché la scelta della Sala della Lupa non è casuale?. Cosa nasconde l'opera inedita donata dal maestro Isgrò?. Come può la memoria del 1946 influenzare le nuove generazioni?. Quali altri eventi compongono il calendario per l'ottantesimo anniversario?.? In Breve Mostra nella Sala della Lupa a Montecitorio per l'ottantesimo anniversario del 2 giugno 1946.. Il presidente Lorenzo Fontana invita le nuove generazioni a visitare il percorso espositivo.. L'artista Isgrò dona alla Camera l'opera inedita intitolata Viva.. L'iniziativa apre un calendario di eventi dedicati alla ricostruzione nazionale post-dittatura.. La Sala della Lupa a Montecitorio ospita oggi la mostra 1946: nasce l’Assemblea Costituente, un percorso espositivo che celebra gli 80 anni del referendum tra monarchia e.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Costituente, 80 anni: la mostra speciale nella Sala della Lupa Notizie correlate 80 anni della Repubblica, si inaugura la mostra in Sala della Lupa con FontanaROMA – Si inaugura mercoledì 6 maggio, a partire dalle ore 11, la mostra “1946: nasce la Repubblica. "Dialoghi sulla democrazia. Nascita della Repubblica”: sette lezioni magistrali per celebrare gli 80 anni della CostituenteOttant’anni fa, il 2 giugno 1946 - data del referendum sulla forma dello Stato e l’elezione dell’Assemblea incaricata di redigere la Carta... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: 80 anni della Repubblica, si inaugura la mostra in Sala Aldo Moro. Mercoledì ore 11 con il Presidente Fontana; A Montecitorio la mostra che celebra gli 80 anni della Repubblica; 80 anni della Repubblica, si inaugura la mostra in Sala della Lupa; 80 anni della Repubblica, inaugurata la mostra a Montecitorio, in Sala della Lupa. Apertura al pubblico domani. Il Presidente Fontana, un invito particolare ai giovani. 80 anni della Repubblica, inaugurata la mostra a Montecitorio. Fontana: Un invito particolare ai giovaniROMA - La mostra 1946: nasce la Repubblica. L’Assemblea Costituente a Montecitorio è un'iniziativa di particolare rilevanza culturale che si inserisce ... lopinionista.it 80 anni della Repubblica, inaugurata la mostra a Montecitorio. Il presidente Fontana: «Un invito particolare ai giovani»Celebrare la Repubblica italiana attraverso i posti in cui è nata. Apre oggi al pubblico la mostra 1946: nasce la Repubblica. L’Assemblea Costituente a Montecitorio, un’iniziativa che rientra nell’a ... msn.com Da giovedì 7 maggio apre al pubblico, nella Sala della Lupa, la mostra, inaugurata oggi dal Presidente @Fontana3Lorenzo, "1946: nasce la Repubblica. L'Assemblea Costituente a Montecitorio". È possibile prenotare una visita a questo link: bit.ly/Prenotazion x.com Da giovedì 7 maggio apre al pubblico, nella sala della Lupa della Camera dei deputati, la mostra "1946: nasce la Repubblica. L'Assemblea Costituente a Montecitorio". È possibile prenotare una visita a questo link: https://eventi.camera.it/eventionline/ope - facebook.com facebook