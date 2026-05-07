Cospito altre due condanne per i cortei violenti Le proteste nei social anarchici

Alfredo Cospito è al centro di nuove condanne e rinvii a giudizio legati alle proteste violente svoltesi tra il 2022 e il 2023. Le manifestazioni hanno coinvolto anche social anarchici, che hanno successivamente spostato l’attenzione sulla causa palestinese. Le autorità continuano a indagare sugli episodi di violenza durante gli eventi, con un numero crescente di imputazioni a carico dei partecipanti.

Continuano a piovere condanne e rinvii a giudizio per le manifestazioni violente organizzate per Alfredo Cospito tra il 2022 e il 2023, prima che gli stessi manifestanti si convertissero alla causa palestinese. Le ultime condanne sono state inflitte a 2 antagonisti di Giulianova, in provincia di Teramo, come denunciato dai “compagni” del centro sociale del Campetto Occupato. Si tratta di due condanne a 7 mesi per resistenza a pubblico ufficiale, “tra l'altro contro compagni già ampiamente gravati da problemi giudiziari”, scrivono gli antagonisti. Come se fosse un’aggravante per lo Stato, quasi un infierire da parte della giustizia secondo gli antagonisti, che cercano in ogni occasione di dipingere lo Stato come nemico.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cospito, altre due condanne per i cortei violenti. Le proteste nei social anarchici Notizie correlate Gli anarchici preparano l'azione. Pronti i cortei in nome di CospitoLa strategia per riprendere in mano l'eredità del leader anarchico Alfredo Cospito è solo all'inizio e sembra che il piano da mettere in atto si stia... Leggi anche: Esplosione a Roma uccide due anarchici del gruppo di Cospito: "Maneggiavano una bomba" Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Altri due anni di 41 bis per l’anarchico Cospito; Ancora il 41 bis, il carcere duro, per l’anarchico Alfredo Cospito; Rinnovato il 41-bis per l’anarchico Alfredo Cospito; Cospito resta al 41-bis a Sassari-Bancali per altri due anni: cosa apre il reclamo della difesa. Niente libri e cd ad Alfredo Cospito, l’anarchico al 41-bis a BancaliAlfredo Cospito non potrà avere né libri ne Cd. L'anarchico, attualmente ristretto nel carcere di Sassari, ha ricevuto la condanna del 41-bis ... sassarioggi.it Cospito resta al 41 bis: stretta dello Stato, tensione altissima tra anarchici e sicurezzaIl ministero della Giustizia proroga il carcere duro per altri due anni: timori per nuove azioni, allerta massima in Italia ... giornalelavoce.it Due compagni sono stati condannati per il corteo che vi fu in città tre anni fa in solidarietà ad Alfredo Cospito che era in sciopero della fame, a rischio della sua stessa vita, e contro quel regime di tortura che è il 41 bis. Alla sbarra eravamo in divers* e vi son - facebook.com facebook Altri due anni di carcere duro per Cospito. E gli anarchici promettono una settimana di lotta x.com