Esplosione a Roma uccide due anarchici del gruppo di Cospito | Maneggiavano una bomba

Due persone sono morte a Roma nel crollo di un edificio abbandonato nel Parco degli Acquedotti, nel versante sud della città. L’incidente è avvenuto in un casolare disabitato, dove si indaga su una possibile pista anarchica. Secondo le prime ricostruzioni, i due uomini stavano maneggiando una bomba al momento dell’esplosione. La polizia sta verificando le circostanze dell’incidente.

Esplosione in un casolare abbandonato, si indaga sulla pista anarchica. Due persone sono morte a Roma nel crollo di un edificio nel Parco degli Acquedotti, nel versante sud.est della capitale. Sotto le macerie sono stati recuperati i corpi delle due vittime. Si tratterebbe di due noti esponenti anarchici: Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, appartenenti entrambi al gruppo di Alfredo Cospito, in carcere al 41 bis per gli attentati compiuti sotto la sigla Fai - Federazione anarchica informale, insieme di cellule terroristiche e sovversive anarco-insurrezionaliste. La causa del crollo sarebbe un'esplosione. Gli agenti della polizia di Stato stanno eseguendo rilievi tecnici, finalizzati alla ricerca di materiale che potrebbe avere provocato la deflagrazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Esplosione a Roma uccide due anarchici del gruppo di Cospito: "Maneggiavano una bomba" Articoli correlati Roma, esplosione in un casale: morti due anarchici. Maneggiavano un ordigno artigianaleC’è la pista anarchica dietro l’esplosione che ha causato la morte di due persone in un casolare al parco degli Acquedotti I due corpi trovati sotto... Roma, casale crollato per un'esplosione, morti due anarchici: «Stavano preparando una bomba»Secondo gli investigatori le due vittime, Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, facevano parte del gruppo vicino all'anarchico Alfredo Cospito,... Tutti gli aggiornamenti su Esplosione a Roma uccide due anarchici... Discussioni sull' argomento Morta nella casa sventrata dall’esplosione: il pm chiede tre condanne e un’assoluzione; Ivo Giuliani morto nell'esplosione ad Aramo vicino Pescia dopo la fuga di gas, cadavere estratto dalle macerie. Roma: esplosione al Parco degli Acquedotti, crolla un casolare abbandonato, due vittime accertateSono in corso ancora le verifiche per accertare che non ci siano altre vittime, il crollo è avvenuto nel cosidetto ... rtl.it Roma, esplosione al parco degli Acquedotti: due morti. La pista anarchica. «Stavano costruendo una bomba»ROMA - Un boato nel cuore della notte ma l’allarme per il crollo del casolare nel parco degli Acquedotti è scattato solo questa mattina ... msn.com Roma, esplosione al parco degli Acquedotti: due morti. Spunta la pista anarchica. «Stavano costruendo una bomba» - facebook.com facebook Esplosione al parco degli Acquedotti, si segue la pista anarchica: due morti, preparavano un ordigno x.com