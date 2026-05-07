Recentemente si è parlato dei rischi legati all’esposizione dei bambini ai prodotti di bellezza, spesso sottovalutata. La cosmeticoressia, ovvero l’uso eccessivo di cosmetici tra i più giovani, sta attirando l’attenzione delle autorità sanitarie. Si tratta di un fenomeno che può comportare rischi per la salute dei bambini, considerando l’uso di sostanze chimiche presenti nei prodotti. Le discussioni si concentrano sulla tutela dei più piccoli e sulla regolamentazione di questi prodotti.

È difficile da comprendere, forse anche da spiegare e accettare, ma pensare ai bambini come piccoli adulti è un atteggiamento che in molti casi crea problemi. È il caso della cosiddetta cosmeticoressia, un termine nuovo nel panorama dei disturbi legati all’immagine corporea nelle giovani generazioni. È un termine recentissimo, diffuso in maniera esponenziale da un paio di anni soprattutto grazie (paradossalmente) ai social. Il neologismo è stato coniato dalla giornalista ed editorialista del Guardian Jessica DeFino, che lo descrive come “ una serie di comportamenti ossessivi verso la skincare abilitati e incoraggiati dall’industria della cura della pelle ”.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Cosmeticoressia: i rischi di bambini sovraesposti ai prodotti di bellezza

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