La nuova ossessione dei bambini per la skincare non è un gioco | i rischi della cosmeticoressia

Negli ultimi tempi si parla di una crescente attenzione dei bambini verso i prodotti di skincare, un fenomeno che si sta diffondendo rapidamente. La condizione chiamata

La parola "cosmeticoressia" è stata coniata di recente per indicare l'ossessione potenzialmente pericolosa dei bambini per i prodotti di skincare. Anche se apparentemente può sembrare un gioco innocente, questa moda può avere effetti collaterali sui più piccoli, soprattutto per lo sviluppo di un rapporto sano con il loro corpo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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