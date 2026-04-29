A partire dal 1° maggio 2026, l’Unione Europea vieta l’uso di sostanze classificate come CMR ( cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione) nei cosmetici. Il Regolamento UE 202678 stabilisce che tutte le scorte di prodotti contenenti queste sostanze devono essere ritirate dal mercato. La decisione comporta un divieto definitivo dell’impiego di ingredienti considerati pericolosi per la salute umana.

? Cosa sapere L'Europa blocca l'uso di sostanze CMR nei cosmetici dal 1° maggio 2026.. Il Regolamento UE 202678 impone il ritiro immediato delle scorte non conformi.. Dal 1° maggio 2026 scatta il blocco europeo su una serie di cosmetici e prodotti per l’igiene contenenti sostanze CMR, colpendo direttamente la vendita e l’uso professionale di molti articoli già presenti nei magazzini di centri estetici, saloni e supermercati. Il nuovo scenario normativo, delineato dal Regolamento (UE) 202678, impone un cambiamento radicale nelle abitudini di acquisto e di lavoro per l’intera filiera del benessere. La decisione dell’Unione Europea mira a limitare drasticamente la presenza di composti classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio cosmetici tossici: l’Europa blocca ingredienti pericolosi

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