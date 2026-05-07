Nel primo trimestre del 2026, Enel ha registrato una crescita della redditività, secondo i dati diffusi dall’azienda. La società ha evidenziato che i risultati positivi sono stati trainati principalmente dalle performance nei mercati spagnolo e sudamericano. Enel ha confermato inoltre gli obiettivi strategici già annunciati durante il Capital Markets Day di febbraio, senza apportare modifiche alle previsioni future.

Spagna e Sudamerica trainano i conti di Enel, che archivia il primo trimestre del 2026 con risultati in crescita sul fronte della redditività e conferma gli obiettivi strategici presentati al Capital markets day dello scorso febbraio. A spingere i numeri del gruppo elettrico sono state, come detto, soprattutto le attività in Spagna e America Latina, che hanno compensato il rallentamento registrato sul mercato italiano. Nel dettaglio, i ricavi si sono attestati a 20,5 miliardi di euro, in calo del 6,7% rispetto ai 22 miliardi del primo trimestre 2025. La flessione, hanno spiegato dalla società guidata da Flavio Cattaneo, è dovuta...🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Così Spagna e Sudamerica spingono i conti di Enel

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