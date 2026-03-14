Così si spostano le scelte Il Sudamerica in crescita

Nonostante le tensioni internazionali, molte persone di ascolano continuano a pianificare viaggi per le vacanze di Pasqua. Tra le mete preferite, il Sudamerica si conferma in crescita, attirando un numero crescente di viaggiatori. Le scelte di destinazione stanno cambiando, con un’attenzione particolare verso queste destinazioni lontane. Le prenotazioni mostrano che le partenze verso il continente sudamericano non si sono fermate.

Nonostante le difficoltà legate alla situazione internazionale, gli ascolani non rinunciano del tutto a partire per le vacanze di Pasqua. Facendo un giro di telefonate tra diverse agenzie di viaggio della città emerge infatti un quadro meno negativo di quanto si potesse immaginare nelle scorse settimane. Se da un lato l’instabilità in Medio Oriente, la chiusura di alcuni spazi aerei e l’aumento dei costi stanno complicando l’organizzazione delle partenze, dall’altro resta comunque una buona fetta di viaggiatori decisa a concedersi qualche giorno di vacanza. Cambia però la geografia delle destinazioni. Molti ascolani che in questo periodo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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"Il fatto che sia così fuorimoda difendere il consumo di carne, in quest’era di nuovi eco-benpensanti, mi motiva ancora di più a fare mio e diffondere un messaggio che, lo ripeto, non viene quasi mai dato". #Auguri a @AndreaBertaglio, nato nel 1979. @Edizioni x.com