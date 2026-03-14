Milano si candida a ospitare la Finalissima tra la squadra campione del mondo e quella vincitrice della Copa America. La partita si giocherà tra le forze di Spagna e Argentina, con San Siro come possibile stadio. Lautaro Martinez si è già segnalato come protagonista in questa eventuale sfida. La scelta sulla sede definitiva non è ancora stata ufficializzata.

La Finalissima a San Siro. Spagna contro Argentina, venerdì 27 marzo: è un’idea seria, non ancora definita ma concreta, che ha coinvolto i vertici di Inter e Milan, diventate da qualche mese proprietarie dello stadio. La partita secondo programma si sarebbe giocata in Qatar, a Lusail, sulla stessa erba che premiò l’Argentina nel Mondiale del 2022. Ma la guerra in Medio Oriente ha sconvolto ogni piano (anche finanziario) dell’Uefa e della Conmebol, le confederazioni interessate, che sono state obbligate ad avviare consultazioni rapidissime per trovare una sede alternativa, con la mediazione preoccupata della Fifa. Oltre a Milano è stata contattata Lisbona che offre garanzie di comodità anche geografica: se ne sta parlando. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dove la Finalissima tra i campioni d'Europa e quelli del Sudamerica? Per Spagna-Argentina spunta San Siro (e Lautaro si prenota)

Articoli correlati

Spagna Argentina, prende quota l’ipotesi San Siro per ospitare la Finalissima! Lautaro guarda e spera: la situazioneVlahovic Barcellona, interviene Laporta: «Il suo contratto sta terminando, ma non c’è niente è una pista fredda.

Spagna-Argentina, dove si gioca la Finalissima? L'UEFA annuncia la decisioneNel contesto internazionale del calcio, la Finalissima tra Spagna e Argentina attende una definizione ufficiale sulla sede e sulle condizioni di...

Una raccolta di contenuti su Dove la Finalissima tra i campioni...

Temi più discussi: Argentina-Spagna: salta Doha, scelta la nuova sede della Finalissima; La Finalissima tra Spagna e Argentina si farà, ma non in Qatar: tra le possibilità anche l'Olimpico di Roma, tutte le opzioni e quando si decide; La Finalissima tra Spagna e Argentina in programma in Qatar: nessuna sede alternativa è stata ancora valutata; Argentina-Spagna a Doha, l'UEFA dura sulla Finalissima: Solo speculazioni, nessuna sede alternativa.

Dove la Finalissima tra i campioni d'Europa e quelli del Sudamerica? Per Spagna-Argentina spunta San Siro (e Lautaro si prenota)C’è Milano in corsa per ospitare la sfida tra i campioni del mondo e vincitori della Copa America e quelli di Euro2024. La partita, inizialmente in programma il 27 marzo in Qatar, è stata cancellata p ... gazzetta.it

La Finalissima diventa un caso: la Spagna non vuole giocare in Qatar, l’Argentina dice ‘no’ a MadridFinalissima nel caos: l’Argentina non vuole giocare a Madrid, la Spagna dice 'no' al Qatar dopo l’attacco di Israele e USA all'Iran ... fanpage.it

Dove si giocherà la #Finalissima La partita tra #Spagna e #Argentina è in programma il 27 marzo a #Doha, in Qatar, ma l’attuale situazione geopolitica potrebbe costringere a un cambio di sede. La Federazione spagnola e l’ #UEFA spingono per giocarla al x.com

Il prossimo 27 marzo si dovrebbe giocare la finalissima tra Argentina e Spagna, in Qatar a Doha. Condizionale d’obbligo dopo lo scoppio del conflitto che ha avvolto il Golfo Persico. Ma l’UEFA resta ferma sulle proprie scelte: https://fanpa.ge/2Kd6f - facebook.com facebook