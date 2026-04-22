Via Appia nasce la rete | 14 Comuni e 7 cantine Brindisi ospiterà l' assemblea

Il 30 aprile, Brindisi sarà sede dell'assemblea costitutiva del coordinamento Appia Puglia Due, che coinvolge 14 Comuni e sette cantine della zona. L'incontro sarà convocato dal sindaco della città, che parteciperà in qualità di rappresentante locale. La riunione segnerà l'inizio ufficiale delle attività del progetto di rete lungo la Via Appia, con l'obiettivo di rafforzare le collaborazioni tra i vari enti e aziende coinvolti.

Brindisi ospiterà il 30 aprile l’assemblea costitutiva del coordinamento “Appia Puglia Due”. Il sindaco Marchionna ha convocato l’appuntamento in qualità di coordinatore di uno dei due grandi raggruppamenti pugliesi interessati dal riconoscimento Unesco. La riunione si terrà in presenza nella sala Mario Marino Guadalupi di Palazzo di Città ma sarà possibile collegarsi anche da remoto, agevolando così la partecipazione dei comuni più distanti. Le “tappe” pugliesi Sono 14 le città di “Appia Puglia Due”, oltre a Brindisi, Laterza, Castellaneta, Taranto, Grottaglie, Francavilla Fontana, Oria, Latiano, Mesagne, Monopoli, Fasano, Ostuni, Carovigno e San Vito dei Normanni.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Via Appia, nasce la rete: 14 Comuni e 7 cantine. Brindisi ospiterà l'assemblea Notizie correlate Appia wine road: sette cantine di Brindisi fanno reteBRINDISI - Il 9 aprile 2026 incontro presso il Bastione Carlo V a Brindisi, nei pressi di Porta Mesagne, per la presentazione dell'Appia wine road,... Rete Unesco dei Festival culturali del Val di Noto: nasce la piattaforma digitale che ospiterà i 15 partnersNasce una “casa comune virtuale” per tutte le 15 iniziative culturali che fanno parte della Rete Unesco dei Festival del Val di Noto: da ieri è... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Via Appia, la richiesta: costituire subito i coordinamenti territoriali e l'associazione nazionale; Roma Appia Run: la carica dei 10mila nella gara delle 5 pavimentazioni; Genzano punta sulla Via Appia Antica: riconosciuta la rete associativa dei Castelli Romani; Oggetto: Interruzione Idrica nel Comune di Fondi (Via Arnale Rosso, Via Sandro Pertini, Via Stazione (tratto compreso da Via Cuneo Via Appia). Roma, la via Appia entra ufficialmente nel patrimonio culturale tutelato dall'Unesco: il 22 settembre sarà l'Appia dayLa via Appia, o la Regina Viarum come la definì il poeta Stazio nel I secolo dopo Cristo, entra ufficialmente nel patrimonio Unesco. L'Appia era detta anche insignis, nobilis, celeberrima: nelle ... ilmessaggero.it Via Appia, firmata a Roma la candidatura a Patrimonio Mondiale UnescoEvidenze archeologiche e architettoniche. La lunga storia, anche come simbolo di apertura e internazionalizzazione. La funzione di crocevia culturale, appunto. E le prospettive. Sono la conservazione ... ilmessaggero.it Lunedì 20 aprile 2026. Siamo in Via Appia Nuova, 596, 00179 Roma RM (di fronte a McDonald's). Che è vicino alla stazione della metropolitana "Colli Albani". Saremo aperti fino alle 18:00 facebook