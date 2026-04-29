Dalle monete al passaporto | così Trump diventa un brand

Negli ultimi anni, il volto del presidente è stato utilizzato in molte iniziative pubblicitarie e campagne di marketing, comparendo su cartelloni pubblicitari e su edifici pubblici. Recentemente, il suo volto è stato inserito anche su un’edizione speciale del passaporto statunitense, realizzata per celebrare il 250° anniversario dell’Independence Day. Questa scelta ha attirato l’attenzione di media e pubblico, suscitando discussioni sulla presenza del brand personale del politico in diversi contesti ufficiali.

Dopo essere apparso su cartelloni megagalattici e facciate degli edifici federali più disparati, tra cui anche l’Institute of Peace, il volto del presidente Donald Trump finisce addirittura sul passaporto statunitense in un’edizione speciale creata in occasione dei 250 anni dell’ Independence Day. Donald Trump (Imagoeconomica). Il broncio di Trump ti segue anche in vacanza. È stato il portavoce del Dipartimento di Stato Tommy Piggot a rivelare l’ultima trovata di “markeTrump ” a Fox News. Si tratterà di una vera e propria limited edition, una sorta di privilegio esclusivo riservato ai cittadini che decideranno di rinnovare il passaporto di persona a Washington a partire da luglio 2026, proprio per il 250º anniversario dell’Indipendenza americana.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Dalle monete al passaporto: così Trump diventa un brand Notizie correlate Il brand Italia nel mondo. Così il sistema fieristico diventa asset strategicoIl sistema fieristico italiano rappresenta uno degli asset strategici più dinamici e riconosciuti del Paese, capace di porsi come volano... Messina raccontata attraverso le monete: al Palacultura viaggio dalle origini greche della città fino all’età modernaMartedì 28 aprile, alle ore 17,nella Sala Rari della Biblioteca Comunale Tommaso Cannizzaro, Archivio Storico, primo piano del Palacultura, si terrà... Altri aggiornamenti Usa, passaporti in edizione limitata con l’immagine di Donald TrumpIl dipartimento di Stato degli Stati Uniti si prepara a lanciare una nuova versione del passaporto per celebrare il 250esimo anniversario dell'indipendenza americana, nell'ambito delle iniziative Ame ... tg24.sky.it Il passaporto degli Stati Uniti avrà il volto di TrumpSvelato il design celebrativo per il Sestercentennial: firma d'oro e bandiera storica. Ma c'è già chi annuncia boicottaggi ... dire.it