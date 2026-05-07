Un ex ufficiale delle forze dell'ordine ha condiviso dettagli sulla cattura di un noto boss mafioso durante un incontro con studenti. Ha descritto le operazioni e le modalità utilizzate nel blitz, senza commentare le sue motivazioni o le conseguenze successive. L'evento ha attirato l'attenzione di chi segue da vicino le vicende legate alla lotta alla criminalità organizzata. La testimonianza ha fornito un'analisi diretta di alcuni momenti chiave della vicenda.

Ci sono racconti che lasciano a bocca aperta anche chi ogni giorno è sommerso da informazioni. Se n’è avuto un esempio ieri mattina, quando nell’aula magna della Questura gli studenti degli istituti Cairoli, Volta, Copernico, Cardano e Maria Ausiliatrice hanno ascoltato la storia di Renato Cortese, il capo della sezione “Catturandi“ che negli anni ha messo a segno l’arresto di Giovanni Brusca, Gaspare Spatuzza e Bernardo Provenzano. L’incontro, cuore pulsante del “Laboratorio sulle mafie“, ha ripercorso l’epopea investigativa che portò lo Stato a varcare la porta del casolare di Montagna dei Cavalli (in provincia di Palermo), il luogo di Corleone in cui il boss mafioso Bernardo Provenzano fu arrestato l’11 aprile 2006, dopo 43 anni di latitanza.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Così catturai Provenzano". Il super poliziotto Cortese svela i retroscena agli studenti

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