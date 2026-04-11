Il 11 aprile 2006 si svolse un lungo spoglio elettorale che portò alla vittoria del centrosinistra nelle elezioni politiche di aprile. Durante questa giornata, furono condivisi i dettagli di un arresto che riguardava uno dei più ricercati boss mafiosi, noto come 'zu Binnu'. La notizia si aggiunse a quanto già circolava sui risultati elettorali, che furono successivamente messi in discussione da alcune voci di presunti brogli, poi smentite.

AGI - Martedì 11 aprile 2006, dopo uno spoglio lungo, lento e che poi sarebbe stato persino oggetto di sospetti (risultati infondati) su presunti tentativi di brogli, cominciava a profilarsi la vittoria del centrosinistra alle elezioni politiche di domenica e lunedì, 9 e 10 aprile 2006. Improvvisa, nella mattinata di quel giorno di vent'anni fa, irruppe la notizia - del tutto inaspettata - della cattura di Bernardo Provenzano, 'zu Binnu' (zio Bernardo) Morto, secondo qualcuno. Fuori dai giochi, secondo altri analisti. Fuggito all'estero, stando ad altre congetture. Invece Provenzano era là, vivo, vegeto e pienamente operativo. Fu trovato in... 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - "Così catturammo Provenzano", il racconto di chi arrestò 'zu Binnu'

Leggi anche: Accadde oggi: 11 aprile, l’arresto del boss Bernardo Provenzano

“Così lo Stato ha risposto alla mafia”, il Coisp lancia la web-serie sulle catture di Brusca e ProvenzanoSirene, agguati, bare avvolte nel tricolore: erano gli anni in cui Cosa Nostra sfidava apertamente lo Stato con le stragi e le autobombe tentando di...

Si parla di: Nomi falsi e talpe, così catturammo Provenzano. Oggi Cosa nostra spara perché è senza capi.

Provenzano: caso Delmastro, Meloni non risponde a interrogativi inquietantiMa davvero Giorgia Meloni pensa di prendere per stupidi gli italiani? Davvero pensa di chiudere così il caso Delmastro, dopo la foto che lo ritrae abbracciato con Mauro Caroccia, il prestanome del ... partitodemocratico.it

Santori: Proposto a Provenzano un Erasmus tra le Regioni italianeProposto a Provenzano un Erasmus tra le Regioni italiane. Così il leader delle Sardine Mattia Santori, intervenuto al termine di un incontro con il Ministro per il Sud Giuseppe Provenzano a Palazzo ... affaritaliani.it