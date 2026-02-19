Udine Comics e Games 2026 Grande successo tra cultura pop e un romantico Sì

Udine Comics & Games 2026 si è conclusa con grande entusiasmo, dopo un weekend di eventi tra cultura pop e momenti romantici. La manifestazione, che si è svolta il 14 e 15 febbraio presso Udine Esposizioni, ha attirato appassionati di fumetti, giochi e cosplay da tutta la regione. Tra le attrazioni principali, stand dedicati ai creator locali e una cerimonia di matrimonio a tema, che ha sorpreso molti visitatori. La manifestazione ha confermato il suo ruolo come punto di riferimento per gli amanti del settore.

Si è conclusa l’edizione 2026 di Udine Comics & Games, che nel weekend del 14 e 15 febbraio ha trasformato Udine Esposizioni in un interessante polo per il fumetto, il gioco, il cosplay e molto altro. Migliaia di visitatori, provenienti da tutto il Nord-Est, hanno affollato i padiglioni della fiera, confermando l’evento come un appuntamento fisso nel calendario nazionale per i curiosi e appassionati della cultura pop virtuale e fisica, che hanno costante bisogno di un crocevia di linguaggi creativi capace di unire comunità e generazioni diverse. Ospiti d’eccezione e momenti magici Il pubblico di Udine Comics & Games è stato tapito dallo charme degli ospiti, a partire dalle voci amate del doppiaggio italiano di Flavio Aquilone, Laura Lenghi e Giulia Maniglio. 🔗 Leggi su Udine20.it

