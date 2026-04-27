Basket Latina vince anche l’ultima contro Faenza e vola ai playoff da terza in classifica

Da latinatoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket ha conquistato l’ultima vittoria della regular season battendo Faenza con il punteggio di 70-62. Con questa vittoria, la squadra si è classificata terza in classifica e si è qualificata per i playoff. La partita si è svolta senza particolari episodi di rilievo, con Latina che ha mantenuto il vantaggio durante tutto l’incontro.

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket vince anche l’ultima gara contro Faenza (70-62 il risultato finale), chiude la regular season al terzo posto in classifica e vola ai playoff. Un successo che arriva al termine di una gara che, come sottolineato in sala stampa da coach Franco Gramenzi.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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