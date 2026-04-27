Basket Latina vince anche l’ultima contro Faenza e vola ai playoff da terza in classifica

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket ha conquistato l’ultima vittoria della regular season battendo Faenza con il punteggio di 70-62. Con questa vittoria, la squadra si è classificata terza in classifica e si è qualificata per i playoff. La partita si è svolta senza particolari episodi di rilievo, con Latina che ha mantenuto il vantaggio durante tutto l’incontro.

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket vince anche l’ultima gara contro Faenza (70-62 il risultato finale), chiude la regular season al terzo posto in classifica e vola ai playoff. Un successo che arriva al termine di una gara che, come sottolineato in sala stampa da coach Franco Gramenzi.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Il Cisterna vince anche la terza partita e da prima del girone vola in semifinale a DubaiNonostante le giornate difficili nella città degli Emirati Arabi, i pontini sono riusciti a mantenere alta la concentrazione sul Nas Tournament. Superbike: Bulega vince tutto anche ad Assen e vola in classificaIl round di Assen, terza tappa del Mondiale Superbike 2026, ha ribadito una volta in più che Nicolò Bulega è attualmente inattaccabile al vertice... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Basket, la Benacqsuita torna alla vittoria. Due punti importanti sul campo di Casoria; Latina basket, vittoria combattuta a Casoria; Latina Basket, Faenza battuta e terzo posto confermato. Ai playoff ora c’è Treviglio; Basket – Colpo esterno nel finale: la Benacquista Latina torna espugna il campo di Casoria 72-73. Basket, Latina vince anche l’ultima contro Faenza e vola ai playoff da terza in classificaUn campionato eccezionale quello dei nerazzurri che guardano già alla post season: i quarti di finale al via l’8 maggio contro la Tav Treviglio Brianza Basket ... latinatoday.it La Benacquista vince contro Faenza e va ai playoff terza classificataLATINA – Si chiude con una vittoria e con il terzo posto in classifica la regular season della Benacquista Assicurazioni Latina Basket, al termine di una gara che, come sottolineato in sala stampa da ... radioluna.it Basket PLAYOFF FLAVIO POZZUOLI BATTUTO A SARNO IN GARA-1 DELLE SEMIFINALI. MERCOLEDI' SERA ALLE 20.30 AL PALATRINCONE CON INGRESSO GRATUITO L'IMPORTANTE GARA-2 SARNO (SA).Nulla da fare, ma ancora nulla di c - facebook.com facebook Si è appena conclusa una clamorosa finale scudetto femminile. Ha vinto Schio. Ha dato spettacolo anche Venezia. È l'ennesima grande pagina di basket femminile italiano che nell'ultimo anno ha portato la Nazionale a vincere un incredibile bronzo agli europ x.com