Cosa vogliono fare i candidati sindaco contro l' aumento di furti? | le domande dei residenti di Civita Castellana

Un gruppo di residenti del quartiere La Penna ha rivolto alcune domande ai candidati sindaco di Civita Castellana riguardo all’aumento dei furti domestici e della microcriminalità. I cittadini desiderano conoscere le proposte e le strategie che intendono adottare per affrontare questi problemi, che sono diventati motivo di preoccupazione per molti abitanti. Le interpellanze sono state presentate durante una fase di campagna elettorale.

Gentili candidati,siamo un gruppo di cittadini del quartiere La Penna e desideriamo sottoporvi alcune domande su un tema molto sentito: l’aumento dei furti domestici e della microcriminalità. Negli ultimi anni abbiamo osservato un forte impegno del Comune nel garantire sicurezza durante eventi.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Elezioni comunali, a Civita Castellana spaccatura bipartisan: possibili 4 candidati sindaco per i 6 partitiIl 23 e 24 maggio chiamati alle urne per il rinnovo del consiglio anche Blera e Bomarzo: trattive in corso in tutti i comuni La scadenza di fine... Civita Castellana, elezioni amministrative 2026: tutte le liste e i nomi dei candidatiElezioni amministrative 2026, i candidati sindaco a Civita Castellana sono cinque: il primo cittadino uscente Luca Giampieri, Danilo Corazza, Franco... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: 'A Civita Castellana serve un segnale forte di rottura con il passato'; Civita Castellana, la Coalizione Sangallo: Puntiamo su ascolto, serietà e concretezza; Rebus alleanze in Provincia, Civita Castellana agita le elezioni a palazzo Gentili; Dalle frazioni rilancio concreto per Civita Castellana. Benvenute in Serie C Avogadro Parioli e Civita Castellana nell’ultimo weekend di gare hanno vinto rispettivamente i propri campionati di Serie D (con una giornata di anticipo) conquistando così la promozione nella massima serie regionale Compliment - facebook.com facebook