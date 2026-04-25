Civita Castellana elezioni amministrative 2026 | tutte le liste e i nomi dei candidati

A Civita Castellana si avvicinano le elezioni amministrative del 2026, con cinque candidati sindaco che si presentano alle urne. Tra questi, il sindaco uscente Luca Giampieri e altri quattro candidati: Danilo Corazza, Franco Laugeni, Claudio Parroccini e Francesco Romito. La campagna elettorale si concentra sulla presentazione delle liste e dei programmi da parte di ciascun candidato.

Elezioni amministrative 2026, i candidati sindaco a Civita Castellana sono cinque: il primo cittadino uscente Luca Giampieri, Danilo Corazza, Franco Laugeni, Claudio Parroccini e Francesco Romito.Cliccando sui link di seguito, le liste elettorali con i nomi dei candidati consiglieri comunali.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Bomarzo, elezioni amministrative 2026: tutte le liste e i nomi dei candidatiElezioni amministrative 2026, i candidati sindaco a Bomarzo sono tre: il primo cittadino uscente Marco Perniconi, Helene Di Maggio e Alessandra Zena. Blera, elezioni amministrative 2026: tutte le liste e i nomi dei candidatiElezioni amministrative 2026, i candidati sindaco a Blera sono due: il primo cittadino uscente Nicola Mazzarella e Alessio Polidori. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Elezioni della discordia a Civita Castellana: tutti contro tutti, cosa succederà al ballottaggio?; Elezioni Civita Castellana: la lista Rocca sostiene Luca Giampieri; Fratelli d’Italia di Civita Castellana fa chiarezza sulle prossime elezioni comunali; Elezioni a Civita Castellana, Rocca appoggia Giampieri con due candidati: i nomi. Civita Castellana – Elezioni Comunali, il Partito Democratico punta su Danilo CorazzaCIVITA CASTELLANA - Ufficializzato, nel pomeriggio di ieri, il sostegno alla candidatura a sindaco di Danilo Corazza da parte del Partito democratico. Il maestr ... etrurianews.it Civita Castellana – Giampieri (FdI) incassa l’assist della Lista Rocca, ma FI continua a spaccare il cdxCentrodestra vs centrodestra. Per molti, quello che sta accadendo a Civita Castellana potrebbe essere un preludio a quello che accadrà anche a Viterbo il pross ... etrurianews.it Allarme truffe a Civita Castellana: finti carabinieri e avvocati nel mirino delle forze dell’ordine Il Comune invita alla massima attenzione: nel mirino soprattutto anziani e persone fragili https://www.viterbonews24.it/news/allarme-truffe-a-civita-castellana:-finti-car - facebook.com facebook