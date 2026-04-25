Civita Castellana elezioni amministrative 2026 | tutte le liste e i nomi dei candidati

Da viterbotoday.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Civita Castellana si avvicinano le elezioni amministrative del 2026, con cinque candidati sindaco che si presentano alle urne. Tra questi, il sindaco uscente Luca Giampieri e altri quattro candidati: Danilo Corazza, Franco Laugeni, Claudio Parroccini e Francesco Romito. La campagna elettorale si concentra sulla presentazione delle liste e dei programmi da parte di ciascun candidato.

Elezioni amministrative 2026, i candidati sindaco a Civita Castellana sono cinque: il primo cittadino uscente Luca Giampieri, Danilo Corazza, Franco Laugeni, Claudio Parroccini e Francesco Romito.Cliccando sui link di seguito, le liste elettorali con i nomi dei candidati consiglieri comunali.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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