Elezioni comunali a Civita Castellana spaccatura bipartisan | possibili 4 candidati sindaco per i 6 partiti

A Civita Castellana, quattro gruppi politici si contendono la corsa al sindaco, dopo che sei partiti hanno presentato le proprie liste. La causa di questa frammentazione risiede nelle divergenze interne ai partiti e nell’assenza di un accordo condiviso. Con la scadenza del voto fissata a fine maggio, i cittadini si preparano a scegliere tra più candidati, mentre le trattative tra le forze politiche continuano a essere intense. La città si avvia verso un’elezione di grande incertezza.

Il 23 e 24 maggio chiamati alle urne per il rinnovo del consiglio anche Blera e Bomarzo: trattive in corso in tutti i comuni La scadenza di fine maggio si avvicina e Civita Castellana, Bomarzo e Blera chiamati al voto iniziano a fare i conti con un quadro politico tutt'altro che delineato. Il fronte più caldo è senza dubbio quello civitonico, l'unico che potrebbe andare al ballottaggio il 7 e 8 giugno, dove il centrodestra si presenta semiunito, FdI e FI da un lato e per il momento Lega distante. La rottura è attorno alla figura del sindaco uscente Luca Giampieri e ai vecchi rancori mai del tutto sopiti. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Elezioni comunali 2026. L'ex sindaco Griffo 'schiera' altri 4 candidati per il votoMichele Griffo ha deciso di sostenere quattro candidati per le prossime elezioni comunali di Trentola Ducenta, motivato dalla volontà di rafforzare la rappresentanza locale.

Elezioni comunali a Senigallia, raccolta di firme per i due candidati del centrosinistra alle primarieA Senigallia, la campagna per le primarie del centrosinistra si intensifica, con oltre mille firme raccolte a sostegno dei due candidati in corsa.

