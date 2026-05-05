Garlasco Paola e Stefania Cappa sentite in caserma a Milano come persone informate sui fatti Sempio non risponderà ai pm

Due donne sono state ascoltate in caserma a Milano come persone informate sui fatti. Le due, non indagate, si sono presentate senza avvocato e hanno risposto alle domande degli investigatori. In parallelo, un uomo ha comunicato alle autorità di non voler rispondere ai pubblici ministeri. Le interviste si sono svolte senza la presenza di rappresentanti legali per le parti coinvolte.

Non essendo indagate si sono presentate senza avvocati e sono state sentite dagli investigatori senza la presenza dei due pm titolari del fascicolo sul nuovo filone d'inchiesta aperto dalla Procura di Pavia Paola e Stefania Cappa sono state sentite in caserma a Milano senza avvocati come pers.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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