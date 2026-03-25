Salta tutto Garlasco le indiscrezioni su Stefania Cappa in televisione

Nelle anticipazioni del programma televisivo Belve Crime si parla di Stefania Cappa, coinvolta in un caso giudiziario che ha attirato l’attenzione del pubblico. Prima della trasmissione, sono circolate indiscrezioni e polemiche riguardanti la presenza dell’ex imputata nel format, senza che siano ancora stati resi noti i dettagli specifici. La questione suscita aspettative e discussioni tra gli spettatori.

Il ritorno in televisione di Belve Crime si arricchisce di retroscena e polemiche ancora prima della messa in onda. Secondo quanto riportato dal giornalista Davide Maggio, una delle presenze più attese della nuova edizione, Stefania Cappa, avrebbe deciso di non partecipare al programma condotto da Francesca Fagnani. Alla base della rinuncia ci sarebbe una questione economica: la richiesta di un cachet ritenuto troppo elevato dalla produzione. Nel dettaglio, Stefania Cappa avrebbe chiesto un compenso molto alto per concedere un’intervista nel format, noto per i suoi confronti serrati con protagonisti della cronaca nera. Una cifra che non sarebbe stata accettata, portando così alla rottura delle trattative. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Articoli correlati “Notizia su Stefania Cappa”. La sentenza di Garlasco che cambia il racconto in tvLa nuova sentenza per diffamazione sul caso Garlasco rimette al centro una storia che l’Italia conosce da quasi vent’anni. “Notizia su Stefania Cappa”. Garlasco, la sentenza del tribunale sulla cugina di Chiara PoggiLa recente condanna per diffamazione legata al caso Garlasco ha riportato al centro dell’attenzione una vicenda giudiziaria che da quasi vent’anni... Approfondimenti e contenuti su Stefania Cappa Temi più discussi: Stefania Cappa, salta l'intervista a Belve Crime: Francesca Fagnani rifiuta il cachet chiesto dalla cugina di Chiara Poggi; Belve Crime e Garlasco, salta l'intervista di Francesca Fagnani a Stefania Cappa; BOOM! Salta Stefania Cappa a Belve. Ecco perchè; Stefania Cappa salta Belve Crime per mancato accordo economico sull’intervista. Stefania Cappa, salta l'intervista a Belve Crime: Francesca Fagnani rifiuta il cachet chiesto dalla cugina di Chiara PoggiAvrebbe chiesto un cachet di 15 mila euro per farsi intervistare da Francesca Fagnani. Compenso che sarebbe stato rifiutato. Così ... msn.com Belve Crime, Francesca Fagnani perdere la fonte su Garlasco: salta l'intervista a Stefania Cappa. I motiviSalta la trattativa tra indiscrezioni sul cachet e un silenzio che continua ad alimentare il dibattito mediatico attorno al delitto di Garlasco. libero.it La cugina di Chiara Poggi, mai indagata per il caso Garlasco, avrebbe richiesto un compenso di 15mila euro. Francesca Fagnani blocca tutto. Stefania Cappa non sarà a Belve Crime: la trattativa si ferma sul compenso di 15.000 euro La presenza di Stefania - facebook.com facebook Stefania Cappa chiede 15mila euro per andare a Belve, Francesca Fagnani blocca l’intervista x.com