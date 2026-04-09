Oggi su Radio Crc, emittente partner del Napoli, durante la trasmissione “A Pranzo con Chiariello”, è intervenuto l’ex Commissario Straordinario della Figc Roberto Fabbricini. Ha commentato le qualità di un dirigente sportivo, sottolineando la sua capacità di ascoltare tutte le opinioni senza entrare nel merito di altre questioni. L’intervento si è concentrato sulle caratteristiche personali e professionali di questa figura nel mondo del calcio.

Oggi su Radio Crc, radio partner del Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto l’ex Commissario Straordinario della Figc Roberto Fabbricini. Ecco le sue parole: “Malagò? Accetterebbe il ruolo di Presidenza della Figc. Nella sua Federazione potrebbero lavorare personalità come Paolo Maldini. Ha ragione De Laurentiis, la Serie A pesa troppo poco nella Figc. Endorsement di ADL molto pesante: stiamo parlando di un dirigente di prim’ordine. Conte? Faccio il tifo perché torni ct.” Le parole di Fabbricini. Di seguito le sue parole: “Il calcio italiano ha un problema strutturale in cui non sono i singoli componenti a creare un problema generale, ma il loro strapotere verso ogni decisione del consiglio federale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Fabbricini: “Malagò ha una grande capacità e un grande pregio: sa ascoltare tutti i pareri”

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El Grande Americano: “L’originale El Grande Americano usa l’AI perché non ha il coraggio di dire una sola parola”.El Grande Americano ha pubblicato un promo su Instagram in risposta alla vignetta di Original El Grande Americano trasmessa da AAA su FOX sabato.

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