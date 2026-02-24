ADHR Group consolida il proprio ruolo | numeri da grande gruppo e nuova guida al femminile

ADHR Group rafforza la propria posizione sul mercato grazie a una crescita significativa dei numeri e a una nuova leadership femminile. La scelta di investire su Emilia-Romagna e Lombardia nasce dall’esigenza di ampliare la presenza e migliorare i servizi offerti. La società ha già avviato un piano di sviluppo concreto, con l’obiettivo di consolidare la sua reputazione nelle regioni chiave. La strategia si traduce in un impegno sempre più deciso sul territorio.

© Ilrestodelcarlino.it - ADHR Group consolida il proprio ruolo: numeri da grande gruppo e nuova guida al femminile

Un nuovo direttivo e un piano di sviluppo che punta a rafforzare la presenza in particolare su Emilia-Romagna e Lombardia. ADHR Group ha infatti inaugurato il 2026 con la nomina di Elisabetta Bressan a Direttore Generale, affiancata da Marina Azzola, Sales Director della Business Line Permanent Recruitment e da Michele Zanichelli, Sales Director della Business Unit Temporary Staffing. Una squadra manageriale che combina visione strategica, competenze operative e una forte continuità interna, segnando una fase di ulteriore consolidamento dell'agenzia per il lavoro, attiva in modo capillare in tutto il Centro-Nord Italia.