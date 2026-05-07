Cosa fare questo weekend a Venezia e dintorni dal 8 al 10 maggio

Nel fine settimana dal 8 al 10 maggio, Venezia e i territori circostanti offrono diverse attività e eventi. La Biennale d’Arte apre le sue mostre principali, mentre vengono organizzate sagre enogastronomiche e feste locali. Sono previste anche escursioni e visite guidate nelle aree vicine alla città, con molte iniziative dedicate a residenti e visitatori. La programmazione copre un ampio ventaglio di interessi e preferenze.

Sono tante le iniziative nel Veneziano questo fine settimana: apre la Biennale d’Arte, ci sono mostre di grande caratura, ma anche sagre e feste enogastronomiche, escursioni. ce n’è per tutti i gusti. Impossibile segnalarle tutte, abbiamo selezionato quelle di maggior rilievo dal 8 al 10 maggio.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Digger (2026) - Tom Cruise, Jesse Plemons, John Goodman | A Comedy of Catastrophic Proportions Notizie correlate Cosa fare in questo weekend lungo a Venezia e dintorni, dal 1 al 3 maggioConcerti, comix, fiori, mercatini, sagre, sono tanti gli eventi in programma nel veneziano questo weekend, dal 1 al 3 maggio 2026, impossibile... Cosa fare in questo weekend lungo a Venezia e dintorni, dall'1 al 3 maggioConcerti, fumetti, fiori, mercatini, sagre, sono tanti gli eventi in programma nel veneziano questo weekend, dall'1 al 3 maggio 2026. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Cosa fare questo weekend a Firenze; Cosa fare a Napoli questo weekend con i bambini (9-10 maggio); Weekend a Roma: 10 eventi da non perdere sabato 2 e domenica 3 maggio; Cinque cose da fare questo weekend a Messina. In direzione ostinata e contraria: Prende vita in questo weekend il convegno di RomenaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Ma è una cosa così difficile da fare O semplicemente i produttori di pasta ci godono - facebook.com facebook NUOVO POST SUL BLOG Guadalajara | #Jalisco ( #Messico) #Guadalajara mi ha conquistata in modo silenzioso ma profondo con la sua identità autentica e sofisticata. Scopri cosa vedere e fare a Guadalajara! @JaliscoEsMexico @Heymondo_it @G x.com