Giulia Salemi e Alba Parietti infiammano Non Lo Faccio X Moda con un faccia a faccia esplosivo: sfuriata reale o scena preparata? Ecco cosa è successo nel podcast. Giulia Salemi è pronta a riaccendere i riflettori su Non Lo Faccio X Moda con una terza stagione che promette scintille, ritmo e colpi di scena. Dopo aver accolto nelle prime due edizioni ospiti molto diversi tra loro, dal mondo della televisione alla musica, passando per il giornalismo e la moda, la conduttrice torna con un nuovo ciclo di interviste che si preannuncia ancora più diretto e pungente. Tra i protagonisti annunciati ci sono nomi forti come Pablo Trincia, Michele Bravi, Cecilia Rodriguez, Cristina Parodi e Alba Parietti. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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Giulia Salemi e Alba Parietti, scontro shock nel podcast: cosa è successo davvero!

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