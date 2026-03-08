Alex Schwazer preso di mira dai giudici ai Campionati Italiani | cosa è successo e il piazzamento finale

Durante i Campionati Italiani di mezza maratona di marcia, Alex Schwazer è stato oggetto di attenzione da parte dei giudici, che lo hanno monitorato attentamente durante la gara. La competizione ha visto Schwazer partecipare alla nuova distanza, che da quest'anno ha sostituito i 20 km e sarà presente anche alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Al termine della corsa, il suo piazzamento è stato reso noto.

Alex Schwazer era tra i protagonisti più attesi ai Campionati Italiani della mezza maratona di marcia, la nuova distanza che sarà protagonista anche alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 e che dallo scorso 1° gennaio ha preso a tutti gli effetti il posto della 20 km. L'altoatesino si è cimentato sui 21,097 km ad Alessandria, sede di una tappa di avvicinamento ai Mondiali a squadre (12 aprile a Brasilia) e agli Europei (10-16 agosto a Birmingham). Si trattava della sua prima apparizione in un campionato italiano dopo la squalifica di otto anni per doping, anche se va annotato che lo scorso anno prese parte ai Campionati Regionali open del Trentino-Alto Adige, cimentandosi sui 10.