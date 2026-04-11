La partita tra Crystal Palace e Newcastle, valida per la trentaduesima giornata di Premier League, si svolge in un momento cruciale della stagione. Entrambe le squadre cercano punti importanti per la classifica, con il Crystal Palace che si presenta con alcuni giocatori in dubbio e il Newcastle che ha già ottenuto risultati positivi nelle ultime gare. La sfida si disputa in un stadio che può ospitare un vasto pubblico, con la gara prevista per il pomeriggio di oggi.

Crystal Palace-Newcastle è una partita della trentaduesima giornata di Premier League e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Il tre a zero con il quale il Crystal Palace ha distrutto la Fiorentina nella gara d’andata dei quarti di finale di Conference League permettono ai padroni di casa di pensare che il più sia stato fatto. Anche se le fatiche, contro un Newcastle che pare essere fuori dalla corsa Europa, si potrebbero fare sentire. A dire il vero i bianconeri di Howe, almeno in maniera aritmetica, non hanno chiuse le possibilità di rientrare in corsa almeno per la Conference. Ma, per farlo, dovrebbero riuscire a piazzare una serie importante di risultati utili di fila e sperare che qualcuno davanti faccia qualche passo falso. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Crystal Palace-Newcastle: una cosa è assicurata

Pronostico Zrinjski-Crystal Palace: è una prima volta storicaSarà una prima volta storica per il Palace, che mai prima d’ora aveva affrontato delle formazioni bosniache.

Crystal Palace-Newcastle (domenica 12 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiCrystal Palace e Newcastle sono divisi da soli tre punti in classifica a favore degli ospiti ma i londinesi hanno giocato una partita in meno.

Temi più discussi: Crystal Palace - Newcastle United | pronostico & migliori quote | 12.04.2026; Crystal Palace vs Newcastle United Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Premier League 12-04-2026; Crystal Palace-Newcastle (domenica 12 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici; Pronostico Crystal Palace - Newcastle United - Premier League.

Pronostico Crystal Palace vs Newcastle – 12 Aprile 2026Nel palcoscenico affascinante della Premier League, il match tra Crystal Palace e Newcastle si gioca il 12 Aprile 2026 alle 15:00 al Selhurst Park. Una sfida ... news-sports.it

Premier League, pronostico Crystal Palace-Newcastle: le quote del matchAl Selhurst Park va in scena la sfida tra un Crystal Palace che vanta ben 11 punti di vantaggio sulla zona retrocessione e un Newcastle in 6ª posizione con 10 punti in meno del Tottenham quinto e ... corrieredellosport.it

CRYSTAL PALACE-FIORENTINA 3-0 Obbiettivamente sarà complicato passare il turno ma il 16 prossimo venturo saremo vedere se i viola riusciranno a fare l'impresa che ci porti in semifinale. Anche se l'ampio risultato a favore degli inglesi sembra dettare un - facebook.com facebook