Durante la settimana che vede lo scontro tra Lecce e Juventus, Tuttosport ha intervistato Pantaleo Corvino, che ha parlato di Vlahovic definendolo un vero numero 9 e un cavallo di razza. Corvino ha affermato con sicurezza che, se il giocatore sta bene, può superare i 20 gol stagionali. La sfida tra le due squadre si inserisce in un momento decisivo per la salvezza del Lecce e la corsa alla qualificazione in Champions League della Juventus.

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© Calcionews24.com - Corvino non ha dubbi: «Vlahovic è un pezzo di cuore. E’ un vero numero 9, è un cavallo di razza: se sta bene può superare quota 20 gol»

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