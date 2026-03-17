Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, ha espresso la sua opinione su Vlahovic e Locatelli. Ha detto che Spalletti potrebbe trasformare Vlahovic in un grande centravanti per la Juve e ha condiviso il suo pensiero anche su Locatelli. Le sue parole si sono concentrate sulla situazione attuale dei giocatori e sul potenziale di miglioramento sotto la guida dell'allenatore.

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© Calcionews24.com - Marchisio non ha dubbi: «Vlahovic? Spalletti può farne un vero grande centravanti da Juve! E su Locatelli la penso così»

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