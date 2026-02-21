Lecce Corvino racconta | Il Lecce ha la nona migliore difesa del campionato Inter? Sarà una gara dura Pio Esposito? Per me è strepitoso
Pantaleo Corvino ha spiegato che il Lecce si distingue per avere la nona miglior difesa del campionato. Ha sottolineato che la partita contro l’Inter sarà molto difficile, prevedendo un confronto intenso. Inoltre, ha elogiato Pio Esposito, definendolo un giocatore straordinario. Corvino ha anche condiviso alcuni dettagli sulla strategia della squadra e sulle sfide imminenti. La squadra si prepara ad affrontare un match importante nel prossimo weekend.
Inter Lecce, le pagelle del CorSport: quattro nerazzurri bocciati dal quotidiano, Pio il miglioreLe pagelle del Corriere dello Sport analizzano la recente sfida tra Inter e Lecce, evidenziando una vittoria di misura dei nerazzurri basata su una difesa compatta.
Bergomi parla così dopo la vittoria dell’Inter contro il Lecce: «L’energia che mancava l’ha data Pio Esposito. Ma a questa squadra serve questo…»Dopo la recente vittoria dell’Inter contro il Lecce, Bergomi sottolinea l’importanza di Pio Esposito nel portare energia alla squadra.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Falco racconta l’addio al Lecce: Accordo fatto, poi tutto cambiòNel podcast Shot Sports l’ex fantasista giallorosso racconta il retroscena dell’addio nel gennaio 2021 e il cambio di scenario con il nuovo cor ... pianetalecce.it
Lecce, Corvino svela il rinnovo: contratto depositato in Lega e mai annunciatoIl Lecce ha archiviato un’altra sessione di calciomercato e, come da tradizione, il direttore dell’area tecnica Pantaleo Corvino ha tracciato un bilancio complessivo in conferenza stampa. La squadra g ... pianetalecce.it
