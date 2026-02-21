Lecce Corvino racconta | Il Lecce ha la nona migliore difesa del campionato Inter? Sarà una gara dura Pio Esposito? Per me è strepitoso

Al Hilal, Darwin Nunez diventa un caso! Il suo futuro è sempre più lontano dall’Arabia: due big italiane alla finestra Bastoni Inter, quante richieste dall’estero! Il club alza il muro: delineata la strategia per il rinnovo De Sciglio si sfoga dopo il trasferimento saltato all’Hradec Králové: «Mi hanno gravemente mancato di rispetto! I test erano positivi, poi d’improvviso.» Infortunio Lautaro, aumenta la speranza in casa Inter? La notizia dall’Argentina sui tempi di recupero Grosso post Sassuolo Verona: «Siamo ad un livello altissimo! Pinamonti può fare ancora tanto.🔗 Leggi su Calcionews24.com

Inter Lecce, le pagelle del CorSport: quattro nerazzurri bocciati dal quotidiano, Pio il miglioreLe pagelle del Corriere dello Sport analizzano la recente sfida tra Inter e Lecce, evidenziando una vittoria di misura dei nerazzurri basata su una difesa compatta.

Bergomi parla così dopo la vittoria dell’Inter contro il Lecce: «L’energia che mancava l’ha data Pio Esposito. Ma a questa squadra serve questo…»Dopo la recente vittoria dell’Inter contro il Lecce, Bergomi sottolinea l’importanza di Pio Esposito nel portare energia alla squadra.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Lecce, missione impossibile. Ma è pronto il piano anti-Inter; Falco racconta l’addio al Lecce: Accordo fatto, poi tutto cambiò; Falco: Costretto a lasciare Lecce per colpa di Corvino. Avevo l'accordo, poi lui mi ha messo in cattiva luce; Lecce, Corvino: Inter? Sarà una gara dura. Pio Esposito...

Falco racconta l’addio al Lecce: Accordo fatto, poi tutto cambiòNel podcast Shot Sports l’ex fantasista giallorosso racconta il retroscena dell’addio nel gennaio 2021 e il cambio di scenario con il nuovo cor ... pianetalecce.it

Lecce, Corvino svela il rinnovo: contratto depositato in Lega e mai annunciatoIl Lecce ha archiviato un’altra sessione di calciomercato e, come da tradizione, il direttore dell’area tecnica Pantaleo Corvino ha tracciato un bilancio complessivo in conferenza stampa. La squadra g ... pianetalecce.it

A Lecce con Pio #Esposito o #Bonny al fianco di #Thuram. Recuperati Zielinski e Frattesi, il polacco dovrebbe giocare dal primo minuto - facebook.com facebook

#Inter, #Stankovic sulle orme di Pio #Esposito: già delineato il primo rinforzo del 2026 x.com