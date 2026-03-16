juventus spalletti e il consiglio a vlahovic sul recupero

Dusan Vlahovic ha affrontato un ritorno in campo dopo un lungo stop, vivendo un’ansia naturale. Luciano Spalletti ha dato un consiglio specifico al giocatore per aiutarlo nel recupero. La Juventus segue da vicino la sua ripresa, monitorando ogni fase del suo ritorno in squadra. Vlahovic sta lavorando con attenzione, sotto la guida del tecnico.

Dusan Vlahovic ha provato un’ansia naturale nel rientrare in campo dopo un lungo stop, ma il consiglio di Luciano Spalletti sta guidando il suo percorso verso il pieno recupero. Tra allenamenti e trattative per il prolungamento contrattuale, Tuttosport fa emergere i retroscena dal quartier generale bianconero.Qualche tempo fa, il mister L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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