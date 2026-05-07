Corteo in centro a Firenze | Investire nella scuola pubblica non in armamenti FOTO - VIDEO

Questa mattina a Firenze si è svolto un corteo che ha coinvolto circa mille persone, partito da piazza Santa Maria Novella e arrivato davanti alla sede del Maggio Musicale Fiorentino. I manifestanti hanno espresso il loro dissenso contro le politiche europee e nazionali che prevedono un incremento delle spese per armamenti, chiedendo invece di investire di più nel settore dell’istruzione pubblica. Durante il percorso sono state mostrate diverse bandiere e cartelli di protesta.

Circa un migliaio di persone hanno sfilato questa mattina nel centro di Firenze, da piazza Santa Maria Novella fino alla sede del Maggio Musicale Fiorentino, per dire 'no' alle politiche europee e nazionali incentrate sull'aumento delle spese in armamenti e per chiedere invece maggiori.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Piazza presidiata per gli oltre mille tifosi inglesi in centro a Firenze / FOTO - VIDEOGiornata impegnativa oggi, giovedì 16 aprile, per la gestione dell'ordine pubblico fiorentino. Leggi anche: "Stop ai bombardamenti contro l'Iran", il corteo a Firenze / FOTO Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Scuola, sciopero nazionale per dire No alla riforma degli istituti tecnici: corteo in centro a Torino; Tassisti in rivolta: a Milano corteo di taxi in centro, mentre Napoli e Roma si fermano contro l’abusivismo; Torino, corteo in centro, ecco le linee deviate e le possibili chiusure per la metro; 1° maggio, Festa del Lavoro: cosa fare a Milano. Scuola, il 7 maggio corteo in centro: chiusura dei cassonetti e autobus deviatiLa manifestazione attraverserà da piazza Santa Maria Novella a piazza Vittorio Veneto. Presidio finale in via Cavour davanti alla Prefettura con consegna di un documento ... firenzetoday.it Doppio corteo tra il centro e la zona U contro la riforma degli istituti tecniciMattinata agitata sotto le torri. Sono due le mobilitazioni avviate in contemporanea per la scuola (e non solo). In piazza sindacato e studenti ... bolognatoday.it Centinaia gli studenti in piazza a Genova nel giorno dello sciopero indetto contro le politiche del governo. Presidio e corteo da Largo Pertini fino in piazza Corvetto, alla prefettura. Accanto agli studenti anche docenti e personale scolastico, uniti da slogan qual - facebook.com facebook Gli studenti scesi in corteo a Roma, in occasione della giornata di sciopero nazionale, hanno bruciato la bandiera israeliana, intonando cori contro lo stato di Israele e la guerra. x.com