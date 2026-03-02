Stop ai bombardamenti contro l' Iran il corteo a Firenze FOTO

Da firenzetoday.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

“Stop bombing Iran!”, basta bombardamenti contro l'Iran. Questo lo slogan che ha guidato il corteo che nella domenica del 1° marzo, all'indomani dell'attacco di Usa e Israele, ha guidato il corteo che ha sfilato in Oltrarno.“La pace, la pressione diplomatica e il sostegno ai movimenti dal basso. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Leggi anche: "Con il Venezuela, contro l'imperialismo Usa": il corteo a Firenze / FOTO - VIDEO

Piccoli spiragli dall’Ucraina. Stop (temporaneo) ai bombardamenti sulle cittàUn piccolo e contestuale progresso nel dialogo negoziale potrebbe rappresentare una base per lavori futuri? Questo è quello che si chiedono molti...

Approfondimenti e contenuti su Stop.

Temi più discussi: Stop ai bombardamenti contro l'Iran, il corteo a Firenze / FOTO; Onu, Guterres: rischio di una catena di eventi incontrollabili. Condanna da Cina e Russia; La cautela dei leader europei sull’attacco all’Iran. Berlino informata, Roma no; Stop bombing Iran! Domenica 1 Marzo a Firenze, corteo da Piazza Goldoni.

stop ai bombardamenti controFOTO - Stop ai bombardamenti contro l'Iran, il corteo a FirenzeCondividi Manifestazione per chiedere lo stop ai bombardamenti contro l'Iran Foto da: FOTO - Stop ai bombardamenti contro l'Iran, il corteo a Firenze Manifestazione per chiedere lo stop ai bombardam ... firenzetoday.it

Quanto è stata decisiva l’AI di Anthropic nei bombardamenti in Iran?Trump ordina lo stop ad Anthropic: non potrà più essere usato dal Pentagono. Eppure, solamente poche ore dopo, l’AI Claude sarebbe stata usata per supportare un attacco aereo contro l’Iran. Uno scontr ... msn.com

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.