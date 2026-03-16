Corsa Champions chi fra Juve Roma e Como chiuderà al quarto posto? I calendari delle tre squadre a confronto

Le squadre di Juventus, Roma e Como sono impegnate nella corsa per il quarto posto in Champions League. Sono stati confrontati i loro calendari, evidenziando le partite in programma e le eventuali difficoltà da affrontare. La Juventus sembra avere un calendario più favorevole, dato che si concentra su una sola competizione, mentre le altre due squadre devono gestire anche altri impegni.

Corsa Champions, la Juve sembra avere il vantaggio di una sola competizione. Il Como spera nella sorpresa mentre la Roma dovrà rimontare. Il campionato di Serie A entra nel suo momento più caldo, quello in cui i sogni prendono forma o svaniscono nel giro di novanta minuti. La corsa Champions è ormai un affare a tre che vede protagoniste realtà diverse, ma unite dalla stessa fame di gloria: il sorprendente Como di Cesc Fàbregas, una Juventus in cerca di riscatto e una Roma costretta a moltiplicare le forze tra Italia ed Europa. Nessuno avrebbe scommesso sui lariani ai vertici della classifica a questo punto della stagione. Eppure, dopo aver battuto la Roma nello scontro diretto, i biancoblù occupano un quarto posto che profuma di storia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Corsa Champions, chi fra Juve, Roma e Como chiuderà al quarto posto? I calendari delle tre squadre a confronto Articoli correlati Corsa Champions, volata a tre: analisi dei calendari di Como, Juve e Roma per capire chi può avere un vantaggioBoga ha stregato la Juventus: nessun dubbio sul riscatto! Da separato in casa al Nizza a trascinatore dei bianconeri, dentro al suo magic moment... Calendario Juve a confronto con quello di Como, Roma e Atalanta: bagarre totale per il quarto postoThuram Juve, pronto il rinnovo anti Premier League: previsto un ritocco dell’ingaggio. Aggiornamenti e notizie su Corsa Champions Temi più discussi: Corsa Champions, dietro al Milan in cinque per due posti: il borsino; Il calendario di Roma, Como, Juve e Atalanta: chi è messo meglio per la corsa Champions al quarto posto; SERIE A: LA CORSA CHAMPIONS SI INFIAMMA; Roma tra corsa Champions ed Europa League: questa volta si può non scegliere?. Corsa Champions, 4 squadre in 3 punti. Ecco chi rischia di restare fuoriLa 29ª giornata di Serie A 2025/26 cambia gli equilibri nella lotta per la qualificazione alla Champions League, accorciando la distanza tra quarto e settimo posto. Mentre l’Inter continua la sua marc ... msn.com Marangon: Il Napoli meriterebbe qualcosa in più per quanto dimostrato. Obtorto collo devo però dire una cosaUltimissime Calcio Napoli - A 1 Football Club, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Luciano Marangon, ex calciatore, fra le tante, di Napoli, Ro ... msn.com #Allegri a @sportmediaset dopo #LazioMilan: "La corsa Champions si è complicata. @pulisic Guardiamo questo lato positivo" - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #Pulisic x.com Corsa Champions Le parole di Allegri - facebook.com facebook