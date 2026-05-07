La corsa della Juventus in Champions League si fa più complessa con tre partite considerate difficili nel prossimo calendario. Lo scorso fine settimana, la squadra ha ottenuto un pareggio contro il Verona, mentre la Roma ha registrato una serie di risultati positivi, rimanendo imbattuta in campionato dall’inizio di aprile, dopo la sconfitta contro l’Inter. Questi fattori stanno influenzando la posizione della Juventus nella classifica di Serie A.

Il pareggio dello scorso weekend contro il Verona, unito alla sorprendente ripresa della Roma nelle ultime settimane, che in campionato non perde dal 5-2 contro l’Inter di inizio aprile, hanno complicato la corsa della Juventus per il quarto posto. Mancano solo tre partite alla fine dell’annata 20252026 di Serie A, e le partite contro Lecce, Fiorentina e Torino presentano delle insidie non da poco per gli uomini di Luciano Spalletti. Dall’altra parte, i calendari delle principali inseguitrici, Roma e Como, potrebbero favorire una rimonta. Lecce, Fiorentina e Torino: ad ognuna un buon motivo per complicare i piani juventini. Sarà subito di fondamentale importanza strappare i tre punti al Via del Mare di Lecce nella serata di sabato, in modo tale da riguadagnare terreno in attesa delle partite di capitolini e lariani, impegnati domenica.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Corsa Champions, calendari a confronto: tre partite insidiose per la Juventus

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