Corruzione negli appalti ipotesi soffiate prima delle perquisizioni | indagato carabiniere

Un’indagine sulla corruzione negli appalti pubblici ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di un carabiniere. Secondo quanto si apprende, una fonte interna avrebbe fornito informazioni agli indagati sulle perquisizioni in programma. L’inchiesta si concentra sul cosiddetto ‘Sistema Caprio’, che coinvolge vari appalti pubblici affidati a imprese gestite da fratelli. Gli investigatori hanno descritto il sistema come caratterizzato da pratiche di turbativa e corruzione diffuse.

Una talpa avrebbe avvisato gli indagati delle imminenti perquisizioni. E’ il retroscena dell’inchiesta sul ‘Sistema Caprio’, definito dagli inquirenti come un “diffuso sistema di turbative e corruzioni” con diversi appalti pubblici assegnati a imprese guidate dai fratelli Luigi, Francesco e.🔗 Leggi su Casertanews.it

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