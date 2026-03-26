Le forze di polizia hanno effettuato perquisizioni presso il ministero della Difesa e le sedi di Rfi, Terna e del Polo Strategico Nazionale. Le operazioni sono state avviate in relazione a un’indagine su presunte irregolarità negli appalti informatici. Attualmente, non sono stati resi noti dettagli sulle persone coinvolte o sui reati ipotizzati.

Roma, 26 marzo 2026 – Perquisizioni della guardia di Finanza al ministero della Difesa e nelle sedi di Rfi, Terna e Polo Strategico Nazionale. L’operazione deriva da un’indagine della procura di Roma – sviluppo dell’inchiesta su Sogei – che sospetta irregolarità negli appalti informatici. I reati ipotizzati sono corruzione, riciclaggio e autoriciclaggio, oltre a turbativa d'asta e traffico di influenze illecite. Ventisei le persone indagate, tra i perquisiti ci sono anche generali della Difesa, dirigenti di imprese pubbliche e imprenditori. In aggiornamento . 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Perquisizioni al ministero della Difesa e nelle sedi di Terna e Rfi: ipotesi corruzione su appalti informatici

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