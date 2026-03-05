Ipotesi corruzione in appalti in ambito sanitario | perquisizioni per sette persone fra barese e altre zone d’Italia Guardia di finanza

Oggi la Guardia di finanza ha eseguito perquisizioni in diverse regioni italiane, coinvolgendo sette persone tra Bari e altre zone. L'azione è collegata a un'indagine sulla presunta corruzione legata agli appalti nel settore sanitario. Le operazioni sono state condotte questa mattina e fanno parte di un'inchiesta ancora in corso. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato reso pubblico al momento.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Nella mattinata odierna, i finanzieri del Comando Provinciale di Bari stanno dando esecuzione nelle province di Bari, Treviso e Bergamo a decreti di perquisizione personale, locale e informatica nei confronti di 7 persone (di cui 3 pubblici ufficiali) e di un ordine di consegna emessi da questa Procura della Repubblica. I destinatari del provvedimento di perquisizione sono indagati (accertamento compiuto nella fase delle indagini preliminari che necessita della successiva verifica procedimentale nel contraddittorio con la difesa), in concorso tra loro e a vario titolo, per le ipotesi delittuose di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e turbata libertà degli incanti.