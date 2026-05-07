Il portiere di una squadra di calcio ha recentemente commentato il futuro di un attaccante di alto livello. Secondo quanto riportato, l’estremo difensore avrebbe suggerito all’attaccante di considerare il ritiro, affermando che in futuro potrebbe ricevere offerte più vantaggiose. La dichiarazione è stata pubblicata dal quotidiano sportivo e ha suscitato attenzione tra gli appassionati. La conversazione riguarda la possibile conclusione della carriera di uno dei giocatori più noti del campionato.

2026-05-07 17:58:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del CdS: “Lewandowski? Se dovessi dargli un consiglio basandomi sulla mia esperienza, gli consiglierei di ritirarsi perché poi arriverebbero le offerte migliori”. Così Wojciech Szczesny. L’ex portiere della Juventus, compagno di squadra al Barcellona e di nazionale con l’attaccante polacco, in scadenza di contratto con il blaugrana, è stato intervistato da Eleven Sports Polonia. Ha scelto la strada dell’autoironia nel momento in cui è stato interpellato su quale sarebbe la scelta migliore per il prosieguo della carirera di Lewandowski, al centro di diverse voci di mercato.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Szczesny sul futuro di Lewandowski: “Perché gli consiglierei di ritirarsi”

Notizie correlate

Lewandowski, Szczesny svela: «Se gli ho consigliato la Juve? No, deve ritirarsi. Perché poi succedono le cose migliori»di Francesco SpagnoloLewandowski, Szczesny si toglie qualche sassolino dalla scarpa nei confronti della Juve svelando cosa consiglierebbe al compagno...

Leggi anche: Corriere dello Sport: Napoli, la svolta passa da stadio e vivaio: “De Laurentiis accelera sul futuro”

Contenuti e approfondimenti

Szczesny sul futuro di Lewandowski: Perché gli consiglierei di ritirarsiLewandowski? Se dovessi dargli un consiglio basandomi sulla mia esperienza, gli consiglierei di ritirarsi perché poi arriverebbero le offerte migliori. Così Wojciech Szczesny. L'ex portiere della Ju ... msn.com

Il club salentino in campionato ha dimostrato di giocare bene anche in trasfertaItaliano ingabbia Pirlo per un'ora, poi l'ingresso di Bernardeschi e Morata cambia la partita: sblocca lo spagnolo, poi Chiesa e Ronaldo. Szczesny para un rigore ... corrieredellosport.it