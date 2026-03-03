Kevin De Bruyne ha ripreso gli allenamenti con il suo team dopo un periodo di assenza. Il calciatore belga si avvicina al rientro in campo, mentre il Napoli si prepara a riaccoglierlo come protagonista. La squadra si sta organizzando per integrare la presenza del centrocampista nelle prossime partite. De Bruyne è di nuovo disponibile dopo il recupero dall’infortunio.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Kevin De Bruyne è tornato. E già questo basta a cambiare l’orizzonte del Napoli. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il belga ha ripreso ad allenarsi in gruppo per la prima volta dal 24 ottobre, vigilia dell’infortunio che lo ha costretto a fermarsi per oltre quattro mesi. Un rientro atteso, simbolico e pesante, che Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport descrive come il primo passo concreto verso il ritorno in campo. Sono passati 128 giorni dalla lesione al bicipite femorale della coscia destra, rimediata il 25 ottobre 2025 contro l’Inter, dopo aver trasformato un calcio di rigore. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “De Bruyne vede la luce: rientro vicino, il Napoli ritrova il suo re”

Napoli, De Bruyne vede la luce: rientro a Castel Volturno e countdownIl Napoli riaccende i motori a Castel Volturno dopo il ko interno contro l’Atalanta, ma la notizia che scuote l’ambiente azzurro riguarda il...

De Bruyne vicino al rientro: Napoli attende il suo ritorno in campoNel centro sportivo di Castel Volturno, Kevin De Bruyne è tornato a calcare il prato verde e a misurarsi con nuove sollecitazioni fisiche.

Kevin De Bruyne after Man City vs Napoli in the UCL

Aggiornamenti e notizie su Corriere dello Sport: “De Bruyne vede...

Temi più discussi: Juve, Carnesecchi nel mirino: quanto chiede l'Atalanta; Napoli, l’abbaglio colossale di arbitro e Var: vergogna senza fine; Juve, l’idea per rinnovare Vlahovic: c’è un elemento nel contratto di Yildiz…; Calafiori svela: Roma, mi piacerebbe tornare. Avevo cominciato benissimo ma poi...

Corriere dello Sport: Palermo-Mantova, la sfida dei nove pareggiPalermo-Mantova è la sfida dei nove pareggi in Serie B. I precedenti al Barbera, il dato storico e il filotto casalingo di Inzaghi analizzati dal Corriere dello Sport. ilovepalermocalcio.com

Corriere dello Sport: Pescara-Palermo 2-1. Le pagelleLe pagelle del Corriere dello Sport di Pescara-Palermo 2-1: Insigne migliore in campo con 8, Joronen 5. Tutti i voti del match dell’Adriatico ... ilovepalermocalcio.com

Corriere della Sera. . «Il ministro Crosetto non ha mai smesso di fare il suo lavoro». Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un'intervista al Tg5, rispondendo alla domanda su quanto abbia pesato l'assenza del ministro della Difesa, Guido Cr - facebook.com facebook

Buongiorno con la prima pagina del Corriere di Bologna Sport x.com