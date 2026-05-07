Dopo l’ultimo gesto di fiducia di Zanardi, emergono dettagli sul rapporto tra lui e Corona. Si sa che prima dell’incidente il pilota aveva fatto una richiesta specifica all’alpinista, anche se i dettagli non sono stati divulgati pubblicamente. Il legame tra i due si è consolidato nel tempo, risultando molto stretto, ma le circostanze che li hanno avvicinati restano in parte sconosciute.

? Cosa scoprirai Cosa ha chiesto Zanardi a Corona prima dell'ultimo incidente?. Come è nato il legame profondo tra l'alpinista e il pilota?. Perché Mauro Corona ha custodito quel segreto per tutto questo tempo?. Quale dettaglio dell'anima di Zanardi ha rivelato l'incontro nei set?.? In Breve Mauro Corona racconta il legame nato nei set del programma E se domani. L'alpinista ha custodito il numero privato di Zanardi ricevuto prima dell'incidente. L'intervista televisiva a È sempre Cartabianca si è svolta martedì 5 maggio. Il pilota è scomparso lo scorso 1° maggio lasciando la famiglia addolorata. Lo scrittore Mauro Corona, ospite del programma televisivo È sempre Cartabianca nella giornata di martedì 5 maggio, ha ricordato con profonda commozione il campione Alex Zanardi, scomparso il primo maggio di questa settimana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Corona su Zanardi: il segreto custodito dopo l’ultimo gesto di fiducia

Notizie correlate

Mauro Corona ricorda Alex Zanardi: «Un esempio di bontà, quel gesto di fiducia prima dell'incidente»Un ricordo personale, con cui ha svelato il lato più umano di un campione eterno.

William e il gesto segreto: la telefonata notturna che scuote la CoronaUn contatto privato tra il Principe di Galles e lo zio Andrea avvenuto nella notte dell’ottobre 2025 ha gettato nuova luce sulle fratture interne...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Mauro Corona ricorda Alex Zanardi: Un esempio di bontà, quel gesto di fiducia prima dell'incidente; È sempre Cartabianca: Mauro Corona: Se c'è una tristezza è la morte di Alex Zanardi Video; ADDIO ALEX | La corona di rose rosso Ferrari e il messaggio: Ciao Alex, da tutta la Ferrari; Funerali Alex Zanardi, l’ingresso in chiesa del feretro e gli applausi dei presenti.

Funerali Alex Zanardi, l’ingresso in chiesa del feretro e gli applausi dei presentiIl feretro di Alex Zanardi accolto dagli applausi nella basilica di Santa Giustina a Padova. Presenti moglie e figlio ... ilfattoquotidiano.it

Alex Zanardi: oggi, martedì 5 Maggio, avranno luogo i funerali dell’ex pilota di Formula 1 e leggenda paralimpicaDopo un lungo minuto di silenzio, un applauso della piazza per il campione, sul sagrato, la bara bianca ed una corona di rose bianche ... sportfair.it

#Mattarella depone corona di fiori in memoria vittime terremoto #Gemona x.com

Gigi Di Meo. . Mattarella depone corona di fiori al monumento per le vittime del terremoto in Friuli. Dopo una breve cerimonia con il premier Meloni e Fedriga sono ripartiti per il centro di Gemona Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una - facebook.com facebook