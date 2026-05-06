Mauro Corona ricorda Alex Zanardi | Un esempio di bontà quel gesto di fiducia prima dell' incidente

Un ricordo personale, con cui ha svelato il lato più umano di un campione eterno. Mauro Corona ieri, martedì 5 maggio, ospite a È sempre Cartabianca ha voluto ricordare Alex Zanardi, campione senza tempo, morto il 1° maggio, la cui vita tra cadute e rinascita è stata un esempio per tutti. Lo.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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