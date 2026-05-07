Cordoglio in Abruzzo per la scomparsa del professor Mario Damiani

In Abruzzo si piange la scomparsa del professor Mario Damiani, morto all’età di 86 anni. Figura di rilievo nel settore del diritto tributario, ha avuto un ruolo importante anche nel mondo culturale ed istituzionale. La notizia ha suscitato cordoglio tra i cittadini e le persone che lo conoscevano, ricordandone il contributo professionale e il legame con la regione.

L’Abruzzo intero piange la scomparsa del professor Mario Damiani, 86 anni, una delle figure più autorevoli nel campo del diritto tributario, della cultura economica e della vita istituzionale.Una vita dedicata allo studio e all’insegnamento del diritto tributario dopo la laurea, con il massimo.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Latina in lutto per la scomparsa del professor Emanuele: il cordoglio del sindaco CelentanoABBONATI A DAYITALIANEWS La città di Latina esprime cordoglio per la scomparsa del professor Emmanuele Francesco Maria Emanuele, cittadino onorario... Scomparsa professor Gensini, il cordoglio di Fnopi(Adnkronos) – La Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi) "esprime il proprio cordoglio" per la scomparsa del...