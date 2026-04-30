Scomparsa professor Gensini il cordoglio di Fnopi

La Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche ha comunicato il decesso del professor Gian Franco Gensini, avvenuto ieri presso l’ospedale di Careggi a Firenze. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale, nel quale si esprime il proprio cordoglio per la perdita del ricercatore. La scomparsa del professore, noto nel settore medico, ha suscitato reazioni di cordoglio tra i colleghi e le istituzioni sanitarie.

(Adnkronos) – La Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi) "esprime il proprio cordoglio" per la scomparsa del professor Gian Franco Gensini, avvenuta ieri all’ospedale di Careggi di Firenze. Già professore ordinario di Medicina interna e cardiologia, preside della Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università di Firenze, tra i tanti incarichi ricoperti, come coordinatore.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Latina in lutto per la scomparsa del professor Emanuele: il cordoglio del sindaco CelentanoABBONATI A DAYITALIANEWS La città di Latina esprime cordoglio per la scomparsa del professor Emmanuele Francesco Maria Emanuele, cittadino onorario... Addio al professor Gian Franco Gensini, protagonista della cardiologia modernaAddio al professor Gian Franco Gensini, figura di riferimento a livello nazionale e internazionale nella prevenzione e cura delle malattie... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Firenze, addio al professor Gian Franco Gensini – Lascia un vuoto enorme nella medicina italiana; Istituzioni: scomparsa di Gianfranco Gensini, il cordoglio della presidente Saccardi; È morto Gensini, il re di Careggi. Fu preside di Medicina; Medicina, morto nella notte il professor Gian Franco Gensini. Scomparsa professor Gensini, il cordoglio di FnopiLa presidente Mangiacavalli, 'leale sostenitore degli infermieri, in tutti i contesti istituzionali e professionali' ... adnkronos.com Medicina, morto nella notte il professor Gian Franco GensiniE' morto nella notte il professor Gian Franco Gensini, che avrebbe compiuto 81 anni tra pochi giorni. Questo il ricordo della sindaca Sara Funaro a nome della città: Profondo cordoglio per la scompar ... nove.firenze.it Cordoglio per la scomparsa del professor Gian Franco Gensini L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi ricorda il professor Gian Franco Gensini, unendosi al dolore dei familiari, degli amici e dei colleghi. Pioniere della prevenzione e cura delle malattie c - facebook.com facebook