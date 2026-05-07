Coppie gay | Fernandez ai vescovi no a rituali per le benedizioni

Il cardinale Fernandez ha annunciato che le coppie gay non potranno ricevere benedizioni religiose nelle parrocchie. La decisione ha suscitato reazioni tra i vescovi, alcuni dei quali avevano proposto di introdurre rituali specifici per le coppie dello stesso sesso. Nel frattempo, il cardinale Marx ha sostenuto un’accelerazione nei cambiamenti riguardanti le politiche ecclesiastiche su queste tematiche. La questione riguarda la gestione delle parrocchie e le future linee guida della Chiesa su questi temi.

? Cosa scoprirai Come cambierà la gestione delle parrocie dopo il limite di Fernandez?. Perché il cardinale Marx ha spinto per un cambiamento più rapido?. Chi deve decidere come applicare le nuove direttive nelle diocesi?. Quali sono i confini tra accoglienza pastorale e rito liturgico ufficiale?.? In Breve Cardinale Marx ha sollecitato il Papa per accelerare i cambiamenti liturgici.. Leone XIV ha fornito ulteriori elementi nel dibattito tra i vertici vaticani.. La nota del 7 maggio 2026 delimita le pratiche per i vescovi tedeschi.. Le diocesi tedesche dovranno gestire la distinzione tra accoglienza e rito ufficiale.. Il prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, Fernandez, ha fornito oggi, 7 maggio 2026, una precisazione fondamentale ai vescovi tedeschi riguardo l’interpretazione delle aperture di Francesco.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Coppie gay: Fernandez ai vescovi, no a rituali per le benedizioni Notizie correlate Leone XIV frena sulle coppie gay: “No a benedizioni rituali. Ci sono questioni più importanti di quelle sessuali"Papa Leone XIV torna sulla questione della benedizione delle coppie omosessuali e ribadisce la linea della Santa Sede: no a una benedizione... Papa Leone riporta la chiesa al centro del villaggio: “No alle benedizioni delle coppie gay”A bordo del volo di ritorno dall’Africa, Papa Leone XIV ha chiarito la posizione della Santa Sede sulle benedizioni alle coppie omosessuali,... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Anche Tucho boccia Marx, no al rito per benedire le coppie gay; Il Vaticano pubblica il suo no alle liturgie di benedizione delle coppie omosessuali in Germania; Fernández frena la Chiesa tedesca: no benedizioni a coppie irregolari; Casalini e Zenone. Tucho contro Fernandez sulle benedizioni gay. VIDEO domani mercoledì 6 maggio ore 13 - MiL. Una lettera privata che diventa pubblica, una protesta, una replica. Si è snodato in questi tre passaggi il confronto sulla benedizione rituale delle coppie omosessuali andato in scena in questi giorni tra il Vaticano e la Chiesa cattolica tedesca - facebook.com facebook