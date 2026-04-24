Durante il viaggio di ritorno dall’Africa, il Papa ha commentato pubblicamente sulla questione delle benedizioni alle coppie omosessuali, affermando che la Chiesa non le autorizza. La dichiarazione si inserisce in un dibattito più ampio all’interno della Chiesa stessa, che coinvolge diverse opinioni sulla questione. Il Papa ha inoltre sottolineato il ruolo centrale della chiesa nel villaggio, evidenziando la sua posizione ufficiale su questo tema.

A bordo del volo di ritorno dall’Africa, Papa Leone XIV ha chiarito la posizione della Santa Sede sulle benedizioni alle coppie omosessuali, intervenendo direttamente su un tema che continua a segnare da anni il dibattito interno alla Chiesa. « Non siamo d’accordo con la benedizione formalizzata», ha dichiarato, precisando che il rifiuto riguarda tanto i coniugi dello stesso sesso quanto, più in generale, quelle in situazioni considerate irregolari. Il Pontefice prende posizione ma accoglie tutti. Il Papa ha tuttavia insistito sul carattere inclusivo dell’annuncio cristiano: « Tutti sono accolti, tutti sono invitati, tutti sono invitati a seguire Gesù e tutti sono invitati a cercare la conversione nella propria vita».🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Papa Leone riporta la chiesa al centro del villaggio: “No alle benedizioni delle coppie gay”

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