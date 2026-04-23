Il Papa Leone XIV ha ribadito la posizione della Chiesa riguardo alle benedizioni delle coppie gay, affermando che non sono ammesse benedizioni rituali, anche per le coppie dello stesso sesso. Ha sottolineato che ci sono questioni più rilevanti rispetto a quelle sessuali e ha confermato il rifiuto delle benedizioni formali e rituali per le coppie in situazioni irregolari. La dichiarazione è stata resa in un contesto ufficiale della Santa Sede.

Papa Leone XIV torna sulla questione della benedizione delle coppie omosessuali e ribadisce la linea della Santa Sede: no a una benedizione formalizzata e rituale, sia per le coppie dello stesso sesso sia, più in generale, per le coppie in situazioni irregolari. Parlando con i giornalisti sul volo di ritorno dall’Africa, il Pontefice ha risposto anche alle recenti aperture annunciate in Germania, in particolare nella diocesi di Monaco-Frisinga. “ Non siamo d’accordo con la benedizione formalizzata ”, ha spiegato il Papa, sottolineando però che questo non significa esclusione. Al contrario, ha ribadito che la Chiesa accoglie tutti: “Tutti sono accolti, tutti sono invitati, tutti sono invitati a seguire Gesù e tutti sono invitati a cercare la conversione nella propria vita”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Leone XIV frena sulle coppie gay: “No a benedizioni rituali. Ci sono questioni più importanti di quelle sessuali"

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