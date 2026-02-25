Il video virale della fuga | 27enne si rifugia nel camion della nettezza urbana per evitare l’arresto

Un 27enne ha cercato di sfuggire a un controllo stradale e si è nascosto nel camion della nettezza urbana, tentando di evitare l’arresto. La fuga si è conclusa quando è stato scoperto e fermato dai poliziotti. Il video della scena ha fatto il giro sui social, mostrando il momento in cui l’uomo si arrampica nel cassone. La sua resistenza ha attirato l’attenzione di molti spettatori. La vicenda si è conclusa con l’arresto.

Ha tentato di sottrarsi a un controllo del traffico, ma la fuga si è conclusa in modo insolito. Un uomo di 27 anni è stato arrestato a Huber Heights, in Ohio, dopo essere scappato dagli agenti e aver cercato di nascondersi su un camion della nettezza urbana. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, durante le verifiche è emerso che sul giovane pendeva un mandato di arresto emesso nella contea di Miami. Dopo un breve inseguimento, gli agenti lo hanno individuato e fermato. Il 27enne è stato preso in custodia con le accuse di ostruzione e resistenza a pubblico ufficiale. Non sono stati segnalati feriti durante l’intervento. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Leggi anche: Sorpreso con pistola e cartucce, si rifugia in un negozio per evitare l'arresto

Il trucco della “playlist della cacca” per evitare i capricci mattutini: il video di una mamma diventa viraleUna mamma ha condiviso un video in cui utilizza una playlist divertente per affrontare i capricci mattutini dei propri figli.

Temi più discussi: Perché il video di ‘Bologna città disgustosa’ è diventato virale sui social? C’entra la campagna elettorale; Tom e Jerry nella vecchiaia, il video virale di Leobi ha superato 5milioni di visualizzazioni; Olimpiadi, la giornalista va in diretta ubriaca: il video virale e le scuse; Lindsey Vonn, il video virale dall'ospedale tra ironia e ringraziamenti scatena le polemiche social.

Il video virale della fuga: 27enne si rifugia nel camion della nettezza urbana per evitare l’arrestoHa tentato di sottrarsi a un controllo del traffico, ma la fuga si è conclusa in modo insolito. Un uomo di 27 anni è stato arrestato a Huber Heights, in ... gazzettadelsud.it

Bologna è la città più disgustosa d’Italia: il video virale della travel blogger fa il giro del webUna travel blogger polacca racconta la sua esperienza negativa nel centro di Bologna: Sporca, trascurata e con odore di urina ovunque. Il video diventa virale ... affaritaliani.it

L’animale usato da Trump è diventato un meme virale. Rappresenta lo smarrimento collettivo e la fuga dalla società - facebook.com facebook