Camion della nettezza urbano fermo per strada recuperato con l' autogrù dei Vigili del fuoco

Un camion della nettezza urbana si è bloccato in strada a Fossato di Vico a causa di una rottura della balestra posteriore. I Vigili del fuoco di Gaifana sono intervenuti rapidamente per rimuoverlo, utilizzando l’autogrù per sollevarlo. Il veicolo, rimasto fermo nel traffico, bloccava la carreggiata e ha creato disagi ai residenti e alle attività vicine. Dopo il recupero, il camion è stato portato via per le riparazioni. L’intervento si è concluso in circa un’ora.

I Vigili del fuoco di Gaifana sono intervenuti a Fossato di Vico per recuperare camion della nettezza urbana che era rimasto bloccato in mezzo alla strada a causa della rottura di una balestra posteriore.Il mezzo è stato recuperato grazie all'autogru dei Vigili del fuoco proveniente da Perugia